Çorum'da polis otosuna çarpıp kaçan alkollü sürücü gözaltına alındı

DHA
Çorum merkez Cemilbey Caddesi üzerinde İ.K.'nin kullandığı hafif ticari araç, geri geri gelerek park halindeki sivil bir araca, ardından içerisinde polislerin bulunduğu ekip otosuna çarpıp kaçtı.
Ekipler, İ.K. ile birlikte S.K.'nin de içinde olduğu aracın peşine düştü.
Ekin Caddesi üzerinde araçtan inip yaya olarak kaçan S.K., ara sokaklardaki takip sonucu yakalandı.
Kaçan sürücü İ.K. ise evinde bulundu.
30 bin lira ceza kesildi
Alkollü olduğu tespit edilen sürücüye kaza tespit tutanağı hazırlandıktan sonra 30 bin lira para cezası uygulandı.
İki şüpheli de gözaltına alındı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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