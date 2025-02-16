Çorum'da polisten kaçmak isterken kaza yaptılar

İHA

Çorum'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istediği şahıslar, dur ihtarına uymayarak bulundukları otomobille kaçmaya başladı.

Ekipler tarafından takibe alınan şahıslar yoldan çıkarak bir evin bahçe duvarına çarptı.

Kazanın ardından açtan inen 3 şahıs koşarak kaçmaya çalıştı.

Şahıslar ekiplerin kovalamacası neticesinde yakalandı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Şahısların kaçtıkları güzergahta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet bıçak, 5 adet fişek ele geçirildi.

Ekipler tarafından yakalanan M.B., K.Ç. ve C.S. gözaltına alınırken aracın sürücüsüne 44 bin lira idari işlem uygulandı.