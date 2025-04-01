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İHA

Çorum'un Alaca ilçesinde akaryakıt istasyonunda 2 grup arasında bilinmeyen sebeple kavga çıktı.

Kavga sırasında A.Y. ve M.F.Ç. tüfekle vurularak yaralandı.

ŞÜPHELİLERİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren Yusuf A. ve Y.A. isimli şüphelilerin kimliği tespit edildi.

KAÇAN ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Şüphelilerden Yusuf A. yakalanarak gözaltına alındı.

Diğer şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ

Öte yandan, olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde iki grubun kavga ettiği ve kavga sırasında 2 şahsın silahla vurulduğu görülüyor.

Saldırganlar silahla yaraladıkları şahısları daha sonra darbediyor.

Araya giren şahıslar tarafından uzaklaştırılan şüpheliler, araçla olay yerinden kaçıyor.