Çorum’da zabıtayı gören dilenciler, camide namaza durdu

İHA

Çorum'da Hamit Camii çevresinde dilencilik yaptığı tespit edilen iki kadın, zabıta ekiplerini fark edince kaçmak için camiye sığındı. Takip edildiklerini anlayan kadınlar, yakalanmamak için namaz kılmaya başladı.

ZABITADAN KAÇAMADILAR

Ancak zabıta ekipleri durumu fark ederek cami içinde kontrollerini sürdürdü. Yapılan üst aramasında, dilencilikten elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Zabıta ekipleri, tespit edilen paralara el koyarken, kadınlara idari para cezası uyguladı.