Çorum'da zincirleme trafik kazası meydana geldi

AA
Çorum'un Osmancık ilçesinde meydana gelen kazada, D100 kara yolu Osmancık Emniyet kavşağında sürücüleri henüz belirlenemeyen 4 araç çarpıştı.
Vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
4 KİŞİ YARALANDI
Kazada İran uyruklu Mahsa G, Hamidreza Pashazadeh P, Mohammadhossein Pashazadeh P. ve Mohammadarad A. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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