Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi 6 milyon 659 bin ziyaretçi ağırladı

DHA

Türkiye'ye kazandırılan eserler işlevleriyle de ön plana çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve 2 bin 500 akademisyen, bilim insanı ile davetlinin katıldığı törenle 20 Şubat 2020 tarihinde açılan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, 5'inci yaşını kutluyor.

5 YILDA 6 MİLYON ZİYARETÇİ

5 milyon 487 bin 254 basılı kaynağa ev sahipliği yapan kütüphaneyi 5 yıl boyunca 6 milyon 659 bin kişi ziyaret etti. Kütüphanenin açılışının yıl dönümü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA PAYLAŞTI

Kütüphaneden görüntülerin yer aldığı paylaşımda, "Milletimizin evinde, gece gündüz demeden 7'den 70'e, yarınlarımızı güzelleştirmek için bir arada olduğumuz bu dost mekanda ülkemizin kültür yolculuğuna katkı sunan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizin 5'inci yaşını coşku ve gurur içinde kutluyoruz" denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin bu paylaşımını alıntılayarak, kendi hesabında paylaştı.