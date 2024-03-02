Dengesini kaybetti! Denizli'de akrobatik hareketler yapan motorcu trafik ışıklarına çaptı

Denizli'de motosikletle akrobatik hareketler yapan genç, dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 15 metre sürüklenerek trafik ışığına çarptı.
Acı içinde kıvranan yaralı gencin giysi ve eşyaları da çarpmanın etkisiyle etrafa saçıldı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Merkez Efendi Mahallesi'nde meydana gelen olay, gece saatlerinde 29 Ekim Bulvarı üzerinde yaşandı.
Seyir halinde iken akrobatik hareketler yaptı
Motosikletle seyir halinde olan sürücü Yunus K. isimli genç, akrobatik hareketler yapmaya başladı.
Durmaya çalışırken dengesini kaybetti
Trafik ışıklarına yaklaştığı sırada durmaya çalışan motosiklet sürücüsü, dengesini kaybederek motosikletiyle birlikte yere düştü.
15 metre sürüklendi
Yaklaşık 15 metre sürüklenen motosiklet, trafik ışığına çarparak durabildi.
Direğe çarpan motosiklet hurdaya döndü.
Motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı
Olay yerine çağrılan polis ve 112 Acil Servis ekipleri, Yunus K.'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Motosiklet sürücüsüne ilk müdahale yapıldığı sırada “Ayağım” diye bağırdığı anlar görüntülere yansıdı.
Maddi hasar oluşan kazayla ilgili soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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