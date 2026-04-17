Yapı Kredi'den şiddeti özendiren dizilere reklam vermeme kararı

Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısı, tüm Türkiye'nin ciğerini yaktı.

Kahramanmaraş Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda, 8 öğrenci ve 1 öğretmen olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti.

Saldırgan, 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli de olay sırasında yaşamını yitirdi.

Yaşanan bu acı olayın ardından da gözler, televizyon dizilerine çevrildi.

TELEVİZYON DİZİLERİNDEKİ ŞİDDET SAHNELERİ İÇİN ÇAĞRI

Televizyon dizilerinde şiddeti özendiren sahneler, çocuklar üzerinde olumsuz etki yaratıyor.

Dizilerin incelenmesi için çok sayıda kişi çağrı yaparken, Yapı Kredi ise dikkat çeken bir adıma imza attı.

REKLAM VERİLMEYECEK

Yapı Kredi Bankası, Türkiye'yi yasa boğan okul saldırılarının ardından, gençleri ve çocukları şiddete özendirdikleri gerekçesiyle tepkilerin odağındaki dizi ve içeriklere reklam vermeme kararı aldı.

Yapı Kredi Bankası'nın kararını, Yapı Kredi Kurumsal İletişim Direktörü Öztaşkın duyurdu.

Öztaşkın, açıklamasında şöyle dedi;

"İLETİŞİMCİ GÜVEN ÜRETMEK ZORUNDA"

"Şiddeti sorun olarak anlatan içerikle, şiddeti stilize edip statüye dönüştüren içerik aynı şey değil.

Eleştirel temsil ile özendirici temsil arasında fark gözetmek, bana göre bir iletişimcinin asgari muhakeme sorumluluğu.

Çünkü, iletişimci yalnızca görünürlük yöneten biri değil. Anlam, meşruiyet ve güven de üretmek zorunda.

"ŞİDDETİ GÜÇ GİBİ SUNAN HİÇBİR DİLİ KABUL ETMİYORUM"

Bu yüzden insana, özellikle kadına, çocuğa ve hayvanlara yönelik şiddeti normalleştiren; şiddeti güç, prestij, karizma ya da başarı göstergesi gibi sunan hiçbir dili ve anlatıyı kabul etmiyorum.

"REKLAM PLASMANI YAPMAYACAĞIZ"

Bir iletişimci olarak, ekibimle birlikte, bu dili ve anlatıyı temel alan dizi ve içeriklere reklam plasmanı yapmayacağız.

Bu bir tercih değil. Etik bir sınır, kamusal bir sorumluluk ve vicdani bir yükümlülük.

Tüm meslektaşlarımı da bu konuda sorumluluk almaya davet ediyorum."