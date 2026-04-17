Kahramanmaraş'taki saldırıyı içerik malzemesi yaptı: Hemşire hakkında inceleme

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'na, çarşamba günü silahlı saldırı düzenlendi.

Okulun öğrencilerinden İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen silahı saldırıda, 1 öğretmen ve saldırganla birlikte 9 öğrenci hayatını kaybetti.

GÖRÜNTÜLERE İNCELEME

Kamuoyunda büyük tepkiye neden olan saldırı sonrası H.B. isimli sağlık çalışanı, bir paylaşımı nedeniyle sosyal medyada tepki çekti.

Sağlık Bakanlığı tarafından hemşire hakkında idari inceleme başlatıldı.

SALDIRIYI KULLANARAK İÇERİK ÜRETTİ

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Sağılık İl Müdürlüğü bünyesinde hemşire olarak görev yapan H.B., okul saldırısı sonrası, aracına kurduğu cep telefonu karşısında hıçkıra hıçkıra ağlayarak içerik üretti.

TEPKİLERE 'BU KADAR KÖTÜ OMAYIN' ŞEKLİNDE CEVAP VERDİ

Ürettiği içeriği sosyal medya hesaplarında paylaşan H.B., paylaşımına gelen yoğun eleştiriler üzerine ikinci bir paylaşım yaparak kendisini eleştirenleri, "Bu kadar kötü olmayın, bu kadar iğrenç olmayın." sözleri ile eleştirdi.

HESAPLARINI ERİŞİME KAPATTI

Artan tepkiler sonrasında, Sağlık Bakanlığı, H.B. hakkında adli inceleme başlattı.

H.B. ise sosyal medya hesaplarını erişime kapattı.