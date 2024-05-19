Denizli'nin Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi Akvadi Toki Konutlarında Umut Çiçek (4), yaşadıkları 14 katlı binanın 8. katındaki dairelerinin penceresinden aşağıya düştü.
O sırada evde bulunan anne Çiçek Çelik, çocuğunun düşme sesini duyarak pencereye koştu.
Anne Çelik’in feryat sesleri üzerine komşuları yardıma koştu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
4 yaşındaki küçük Umut, sekizinci kattan aşağı düştü
Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu minik Umut’un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının dairede ve minik Umut’un düştüğü alanda incelemelerde bulundu.
Yapılan çalışmaların ardından Umut’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Annenin feryadı yürekleri dağladı
Oğlunun cansız bedenini görmek isteyen anne Çiçek Çelik’in feryadı ise yürekleri dağladı.
Polis ekipleri ve aile üyeleri acılı anneyi güçlükle sakinleştirdiği görüldü.
Acılı haberi alarak işyerinden gelen baba Veli Çelik’i ise aile üyeleri sakinleştirmeye çalıştı.
Minik Umut’un 3 çocuğu olan Çelik ailesinin ortanca oğulları olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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