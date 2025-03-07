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İHA

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan 4 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Evden yükselen dumanları fark eden mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KUCAKLAYARAK DIŞARI ÇIKARDI

Yangının başlamasının ardından 10 yaşındaki otizmli oğlu Mehmet Ünlü’yü kurtarmak için büyük çaba harcayan 54 yaşındaki anne Huriye Geyik Ünlü, korkuya kapılan çocuğunu dışarıya çıkmaya ikna edemedi.

Bu esnada ıslak bir battaniyeyle yanan daireye giren genç, balkona çıkan çocuğu kucaklayarak dışarıya çıkarmayı başardı.

TEDAVİLERİ TAMAMLANDI

Yangında dumandan etkilenen anne ve otizmli oğlu, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ayakta tedavileri yapılan anne oğul taburcu edildi.

YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILDI

Ekipleri tarafından söndürülen yangının ardından ev kullanılamaz hale geldi.

Evsiz kalan aileye sahip çıkan komşuları tarafından, evde oluşan zararın giderilmesi için de yardım kampanyası başlatıldı.

"EVİMİZ KULLANILMAYACAK HALDE"

Yanan binaya girerek oğlunu kurtaran gence teşekkür eden anne Huriye Geyik Ünlü, şu ifadeleri kullandı: