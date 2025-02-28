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İHA

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, 2 katlı evin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı.

Yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

YANGIN ANİDEN TÜM EVİ SARDI

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yükselen dumanlar bir anda alevlere dönüştü.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol etmek için yoğun çaba harcadı.

Yoğun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı.

2 KATLI EV KÜLE DÖNDÜ

Yangın sonucu 2 katlı evin çatı katı kullanılamaz hale gelirken 2. katında ve evin yanında bulunan tek katlı evde maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Yangın nedeniyle yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadığı belirtildi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.