İHA

Denizli'de yürek sızlatan vicdansızlık....

Çivril ilçesinde yaşayan Çetin Orhan, çöp atmak için gittiği sokakta dehşet verici bir manzarayla karşılaştı.

Çöp konteynerinin içinde ayakları bağlanmış bir köpek gören Orhan, zaman kaybetmeden hayvanı kurtardı.

KÖPEĞİ KURTARDI

Orhan savunmasız köpeği önce evine götürdü, ardından veterineri arayarak sağlık kontrolü yaptırdı.

Köpeğin durumunun iyileştiğini gören Orhan, daha sonra köpeği konteynere atan kişi veya kişileri bulmak istedi.

AYAKLARINI BAĞLAYIP ÇÖPE ATTI

Köpeği bulan vatandaş güvenlik kameralarını incelediği sırada kimliği belirsiz bir kadının köpeği konteynerin içine attığı görüldü.

Güvenlik kameralarına yansıyan o görüntülerde, kadının omzunda taşıdığı çöp kovasıyla köpeği getirdiği, ardından çöp konteynerinin içine attığı görülüyor.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Daha sonra kimliği belirsiz kadının arkasını dönerek gitmesi vicdanları sızlattı.

Ayakları bağlanan köpeğin bir süre çöp konteynerinden çıkmaya çalışması da dikkatlerden kaçmadı.

Köpeği çöp konteynerinde bulan Çetin Orhan ve eşi Ceren Tatlı Orhan, köpeğin ilk bakımlarını yapmalarının ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

"BU GÖZ GÖRE GÖRE CİNAYET"

Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu ancak psikolojisinin çok kötü olduğunu ifade eden Ceren Tatlı Orhan, "İlk bulduğumuzda korkudan titriyordu. Üstü kir ve dikenlerle doluydu. Tek tek temizledik, tüylerini kesip yıkadık. Sonra veterinere götürerek tedavisine başladık. Halen çok korkuyor bunu yapan kimse bulunup hak ettiği cezayı almasını istiyoruz. Gerekli yerlere müracaatımızı yaptık.

Görüntülerden kim olduğunu anlamak biraz zor ama belki tanıyan olur. Kandil günü ayaklarını bağlayarak bir canı çöp konteynerine atmak insanlık dışı bir olay. Sahiplendirmek istese sahiplenen olurdu. Bu göz göre göre cinayet." dedi.