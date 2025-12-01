Denizli'de eğlence mekanında çıkan kavga cinayetle bitti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Denizli’nin Sarayköy ilçesi Turan Mahallesi’ndeki bir eğlence yerinde dün saat 22.00 sıralarında, farklı masalarda oturan ve aralarında husumet bulunduğu belirtilen İhsan Karadeniz (42) ile Serdar T. (45) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen gerginlik üzerine iki taraf da dışarıya çıktı.

EVE GİDİP SİLAHLA DÖNDÜ

İhsan Karadeniz, mekândan ayrıldıktan bir süre sonra evine giderek tabancasını aldı ve yeniden olay yerine döndü. Bu sırada otomobiline binmek üzere olan Serdar T. ile ikili arasında ikinci kez tartışma yaşandı. Tartışma yeniden kavgaya dönüşünce Serdar T., Karadeniz’in elindeki tabancayı alarak silahın kabzasıyla birkaç kez Karadeniz’in başına vurdu.

ARBEDE ÇIKTI, ENSESİNDEN VURULDU

Arbede sırasında tabanca ateş aldı ve çıkan mermi İhsan Karadeniz’in ensesine isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Karadeniz’in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Olay yerinden kaçan Serdar T., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Karadeniz’in cenazesi, savcılık ve polis incelemelerinin ardından Sarayköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.