Denizli’de kamyonet evin bahçesine uçtu: 1 ölü 3 yaralı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Denizli’nin Buldan ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan kamyonet evin bahçesine düştü. Kazada sürücü yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı.

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ, BAHÇEYE DÜŞTÜ

Kaza, saat 17.00 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı Akçeşme mevkisinde meydana geldi.

Sıva ustası Tahir Aslan’ın (44) kullandığı 20 L 6668 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 2 metre yükseklikten yol kenarındaki bir evin bahçesine uçtu.

SÜRÜCÜ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada kamyonet sürücüsü Tahir Aslan olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan ve kendisi gibi sıva ustası olan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.