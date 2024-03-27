Denizli'de mantar toplamak için gittikleri ormanda ceset buldular 2 kişi mantar toplamak için gittikleri ormanlık alanda yerde yatan bir erkek cesedi ile karşılaşırken, ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler cesedin kimliğini tespit edip kesin ölüm nedenini öğrenmek için otopsiye gönderildi.

İHA

Denizli’de bir ormanda esrarengiz ölüm...

Pamukkale ilçesinde iki vatandaş, çıntar mantarı aramak için ormanlık alana girdiklerinde yerde hareketsiz halde yatan bir kişiyi fark etti.

Önce alkol alıp sızan bir kişi olduğunu düşünen vatandaşlar, yaklaştıklarında yanında bir tüfek ve göğsünden vurulduğunu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Göğsünden vurulmuş halde bulundu

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede yerde yatan şahsın tüfekle vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.

Kimliği tespit edildi

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde hayatını kaybeden şahsın özel güvenlik görevlisi olan Yaşar Öznur (27) olduğu tespit edildi.

Otopsi için morga kaldırıldı

Olay yeri inceleme ve savcının bölgedeki incelemelerde intihar ettiği değerlendirilen Öznur’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Morguna kaldırıldı.

Yapılacak otopsinin ardından Öznur’un kesin ölüm sebebinin netleşeceği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)