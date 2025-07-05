Denizli'de öldürdüğü hayvanın derisinden elbise yaptı: 7 ay ormanda saklandı

Denizli'de 7 ayrı dosyadan aranan ve hakkında 29 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 31 yaşındaki Faruk D.'nin Tavas ilçesinde dağlık ve ormanlık alanlarda çadır kurarak saklandığı belirlendi.

Yakalanmamak için sürekli olarak yer değiştirdiği tespit edilen Furkan D.'nin, saklanmış olduğu ormanlık alanların sarp kesimlerine kenevir ektiği ve sürekli olarak bölgede silahla dolaştığı öğrenildi.

SAKLANDIĞI YER TESPİT EDİLDİ

Jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) yapılan kapsamlı çalışmalar sonucu Faruk D.'nin son saklandığı yer tespit edilerek, Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte müşterek operasyon düzenlendi.

KAÇMASINA İZİN VERİLMEDİ: YAKALANDI

Kaçmasına fırsat verilmeden yakalanan Faruk D.'nin saklanmış olduğu alanın geniş ormanlık arazi olması nedeniyle bölgede asayiş komandolarca yapılan aramalarda ormanlık alan içerisinde 1 adet kamp çadırı, çadır içerisinde 105 gram esrar, yaşam malzemeleri, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve ormanlık alana özel olarak sulama sistemiyle hazırlanmış ekili halde kenevir bitkileri ele geçirildi.

HAYVAN DERİSİNDEN ELBİSE YAPTIĞI ÖĞRENİLDİ

Hakkındaki kararın Aralık 2024'te kesinleşmesinin ardından saklanmak amacıyla ormanlık alana gittiği, saklandığı ormanda kış aylarında soğuktan donmamak için hayvan derisinden kendisine giysi yaparak korunmaya çalıştığı, ekmiş olduğu kenevirleri yaban hayvanlardan korumak için çevresine ayı kapanı tuzağı kurduğu ve yakalanmamak amacıyla dürbünle çevresini sürekli gözetlediği tespit edildi.

14 AYRI SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yakalanan Faruk D.'nin yapılan GBT sorgusunda 14 ayrı suç kaydının bulunduğu, 15 Nisan 2025 tarihinde bölgede bulunan bir bağ evinden hırsızlık yaptığı ve kötü hava şartlarından korunmak için ise ara sıra hırsızlık yaptığı bağ evinde saklandığı anlaşıldı.

Yapılan bu tespit sonucunda, meydana gelen meydana gelen bir faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatılmış oldu.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Faruk D., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Olayda ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.