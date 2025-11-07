Denizli'de ormana odun toplamaya giden yaşlı çiftten acı haber

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Denizli'de acı olay...

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Güzelpınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Hasan Çelik, ve eşi Ayşe Çelik, 5 Kasım Çarşamba günü Orman Bölge Müdürlüğü tarafından toplanılmasına izin verilen budanmış ve atıl durumdaki odunları toplamak için ormanlık alana gitti.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Çiftin kent merkezinde ikamet eden oğulları, iki gün boyunca anne ve babasına ulaşamaması üzerine muhtarı arayarak bilgi verdi.

Hasan ve Ayşe Çelik çiftinin evine giden muhtar, evde traktörün de olmadığını fark ederek diğer köylüler ile birlikte ormanlık alanda arama çalışması başlattı.

RAMPAYI ÇIKAMAYAN TRAKTÖR DEVRİLDİ

Yaşlı çifti arayan vatandaşlar, çifti devrilen traktörün altında hareketsiz halde bularak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, yaşlı çiftin yaşamlarını yitirdiği belirlendi.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerde ise Hasan Çelik'in traktörü ile patika yolda rampa çıkmaya çalıştığı, rampayı çıkamayan traktörün devrildiğini tespit etti.

YAŞLI ÇİFTİN CANSIZ BEDENİNE 2 GÜN SONRA ULAŞILDI

Yaşlı çiftin traktör altında kalan cansız bedenleri, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Yapılan incelemelerin ardından Hasan ve Ayşe Çelik çiftinin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.