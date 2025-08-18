Denizli'de sondaj yapılırken doğalgaz hattı patladı

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi'nde sondaj çalışmalarında iş makinesinin müdahalesi sırasında doğalgaz hattında patlama meydana geldi.

Olay sonrası ihbar üzerine bölgeye kısa sürede doğalgaz ekipleri sevk edildi.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Ekipler bölgede sızıntıyı kontrol altına almak için çalışma başlattı.

METRELERCE UZAKTAN GÖRÜLDÜ

Patlamanın ardından gökyüzüne yayılan beyaz dumanlar metrelerce uzaktan görüldü.

KAMERALARA YANSIDI

Yaşanan anlar ise çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.