Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray damgası: Jakobs ve Lemina haftanın 11’inde

RAMS Park’ta oynanan mücadelede aldığı galibiyetle çeyrek final yolunda avantaj yakalayan Galatasaray, bu sezon ilk kez Şampiyonlar Ligi haftanın 11’ine iki oyuncu birden sokmayı başardı.

JACOBS'TAN SOL BEKTE ETKİLİ PERFORMANS

Yaz transfer döneminde Monaco’dan kadroya katılan 26 yaşındaki Senegalli sol bek Ismail Jakobs, Liverpool karşısındaki performansıyla dikkat çekti.

Hücum ve savunma katkısıyla öne çıkan Jakobs, bu sezon Devler Ligi’nde çıktığı 11’inci maçta haftanın en iyi sol beklerinden biri olarak gösterildi.

LEMİNA'DAN TARİHİ GOL

Galatasaray’a galibiyeti getiren golü atan Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina ise kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi golünü Liverpool karşısında kaydetti. 32 yaşındaki futbolcu, orta sahadaki mücadeleci oyunu ve baskısıyla İngiliz ekibinin merkez hattına zor anlar yaşattı.

Lemina bu sezon Devler Ligi’nde 8 maçta forma giyerken 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HAFTANIN 11'İ

UEFA’nın açıkladığı haftanın kadrosu şöyle:

Kaleci:

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Savunma:

Ismail Jakobs (Galatasaray)

Robert Andrich (Bayer Leverkusen)

Robin Le Normand (Atletico Madrid)

Josip Stanišić (Bayern Münih)

Orta saha:

Sondre Brunstad Fet (FK Bodo/Glimt)

Mario Lemina (Galatasaray)

Federico Valverde (Real Madrid)

Forvet:

Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)

Julián Álvarez (Atletico Madrid)

Michael Olise (Bayern Münih)