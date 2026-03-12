Galatasaray'ın gündemindeydi! Inter'de Hakan Çalhanoğlu gelişmesi

Inter'de yaz transfer döneminde kadroda bazı değişiklikler yaşanması bekleniyor.

Milano temsilcisinde, kulüple 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hakan Çalhanoğlu’nun sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimali gündemde.

DURUMU BELİRSİZ

La Gazzetta dello Sport’un haberine göre Inter’in gelecek sezon için yaptığı kadro planlamasında bazı futbolcuların durumu belirsizliğini koruyor.

Bu isimler arasında Hakan Çalhanoğlu da bulunuyor.

AYRILIK İHTİMALİ YÜKSELDİ

Haberde, Inter yönetiminin deneyimli orta saha oyuncusunun sözleşmesini uzatmayı değerlendirdiği ancak son dönemde artan sakatlık problemlerinin ayrılık ihtimalini güçlendirdiği ifade edildi.

BONSERVİS BEKLENTİSİ YÜKSEK DEĞİL

Milano ekibinin yeni sezon öncesinde birkaç oyuncuyla yollarını ayırabileceği belirtilirken, kulübün Hakan Çalhanoğlu için yüksek bir bonservis beklentisi içinde olmadığı da aktarıldı.

ANLAŞMA SAĞLANAMAMIŞTI

Daha önce Galatasaray’ın yaz transfer döneminde gündemine gelen milli futbolcu için taraflar arasında anlaşma sağlanamamıştı.

GALATASARAY BONSERVİSİ BELİRLEDİ

Haberde, sarı-kırmızılıların Hakan Çalhanoğlu transferi için 10 ila 15 milyon euro arasında bir bonservis bedelini gözden çıkardığı belirtildi.

ABDULLAH KAVUKCU NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Juventus'la oynadıkları Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off rövanşı öncesinde Hakan Çalhanoğlu transferi hakkında konuşmuştu.

Kavukcu açıklamasında, "Evet, ocak ayında Hakan Çalhanoğlu için bir kez daha girişimde bulunduk. Inter menajerleriyle görüşme yapıldı ama Hakan'ın kış pazarında ayrılmayacağı söylendi. İlgimizi asla gizlemedik. Hakan, Türk milli takımının simgesi ve Galatasaray takımını desteklemektedir. Ne zaman bilmiyorum ama eminim bir gün onun bizim için oynayacağını göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon Inter formasıyla 25 karşılaşmada görev alan 32 yaşındaki oyuncu, söz konusu maçlarda 9 gol atıp 4 de asist yaptı.