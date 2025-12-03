Denizli'de tüfekle oynarken kız arkadaşını öldürdü: Dağda yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Denizli'de dün saat 17.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Akköy Mahallesi'nde lise öğrencisi olan Burak K. (15), ailesiyle birlikte yaşadığı evinde yalnız bulunduğu sırada kız arkadaşı olan İran vatandaşı Zahra Jahani'yi (15) davet etti.

ATEŞ ALAN TÜFEK GENÇ KIZI HAYATTAN KOPARDI

Zahra Jahani, erkek arkadaşının evine kız kardeşiyle birlikte gitti.

İddiaya göre, üç arkadaş evde otururken, Burak K. babasına ait olan ruhsatsız av tüfeğini odadan getirip oynarken, silah birden ateş aldı.

Tüfekten çıkan saçmalar, Zahra Jahani'nin başına isabet etti. Jahani'nin kanlar içinde yere yığıldığının gören kız kardeşi dışarı çıkarak, ‘Ablamı öldürdü' diye bağırdı.

Korkuyla paniğe kapılan Burak K., evden kaçtı.

Çocuğun çığlıkları ve silah sesini duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından vurulan Jahani'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

"ŞAKASINA TÜFEĞİ YÜZÜNE DOĞRU DOĞRULTTUM"

Ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Jahani'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Olayın ardından evden kaçan Burak K. evin yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunan Karakaya Dağında jandarma ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Tüfekle oynarken kız arkadaşının ölümüne neden olan gencin alınan ilk ifadesinde, "Şakasına tüfeği yüzüne doğru doğrulttum. Zahra Jahani ise ‘Yapamazsın' dedi. Bende içi boş sanarak tetiğe bastım, tüfek birden ateş aldı" dediği öğrenildi.