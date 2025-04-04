İHA
Denizli’nin Merkezefendi ilçesindeki iş hanında esnaflık yapan yakınlarını ziyarete gelen 86 yaşındaki Ziya Ertuna, abdest almak için yakınlarının yanından ayrıldı.
Uzun süre geri dönmeyen Ertuna'yı merak eden yakınları, kontrol etmek için gittikleri lavaboda, yaşlı adamı yerde hareketsiz yatarken bulundu.
YAPILAN KONTROLDE HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Yaşlı adamı bulan yakınları hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin kontrolleri üzerine yaşlı adamın hayatını kaybetti belirlendi.
Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ziya Ertuna’nın cansız bedeni, ölüm nedenin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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