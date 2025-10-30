Denizli'de yoldan çıkan kamyonet takla attı: Sürücüsü ağır yaralandı

- Denizli Kale'de yağış nedeniyle kontrolden çıkan kamyonet takla attı.
- Ağır yaralanan sürücü, itfaiye tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.
- Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Denizli'de Kale ilçesi Denizli-Muğla karayolu üzerinde sürücüsü henüz belirlenemeyen kamyonet, yağışlı havanın da etkisiyle kontrolden çıktı.
ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ
Kontrolden çıkan kamyonet takla attı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI
İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü dakikalarla yarışıp, kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Ağır yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.