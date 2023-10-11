Dilan Polat'ın kuaför salonuna silahlı saldırı
İHA

Sosyal medyada uzun zamandır gösterişli hayatıyla dikkat çeken Dilan Polat adlı Instagram fenomenine ait iş yerleri saldırı altında.

Lüks yaşamına karşı vergi ödemeleri düşük maaşlı bir işçi kadar bile olmayan Polat'ın mal varlığı inceleme altına alındı.

Polat'ın iş yerleri de iki gündür silahlı saldırıya uğruyor.

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Kuaförünü kurşunladılar

Ataşehir'de akşam saatlerinde Engin Polat’a ait kuaföre kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı. Olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken işletmede maddi hasar oluştu.

Olay, Ataşehir’de akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce 18.30 sıralarında Engin Polat’a ait kuaföre silahlı saldırıda bulunuldu.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat
Dilan Polat ve eşi Engin Polat

Maddi hasar meydana geldi

Kuaförün camlarına çok sayıda kurşun isabet etti. Saldırıda can kaybı ve yaralanma meydana gelmezken işletmede maddi hasar oluştu.

Saldırıyı gerçekleştiren kişilerin 2 kişi olduğu ve motosiklet ile gelerek işletmeye ateş açtığı iddia edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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1 gün önce Dilan Polat’a ait güzellik mermezine saldırı

Engin Polat’a ait kuaföre saldırıdan bir gün önce yine eşi Dilan Polat’ ait güzellik merkezine silahlı saldırı olmuş ve işletmede maddi hasar oluşmuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)