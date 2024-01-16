Diyarbakır'da 23 ton 961 kilo uyuşturucu imha edildi 2023'te ele geçirilen toplam 23 ton 961 kilo 950 gram uyuşturucu madde imha edilirken o anlar havadan görüntülendi.

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DHA

Güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadelesi devam ediyor...

Bir yandan uyuşturucu operasyonunda maddelere el konulurken bir yandan da bu maddeler imha ediliyor.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla 2023'te gerçekleştirilen operasyonlarda, 23 ton 961 kilo 950 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

23 ton 961 kilo uyuşturucu yakıldı

Hakkında müsadere kararı alınan uyuşturucu maddeler, Diyarbakır Valiliği'nce oluşturulan heyet huzurunda Lice İlçe Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde imha alanında yakılarak imha edildi.

O anlar, havadan görüntülendi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)