Diyarbakır'da 9 kişinin hayatını kaybettiği arazi kavgasında istenen ceza belli oldu İki aile arasında çıkan arazi kavgasında 9 kişi hayatını kaybederken, hazırlanan iddianamede 31 şüpheli hakkında istenen ceza belli oldu. 5 sanık hakkında 530 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

DHA

Diyarbakır'da kanlı biten arazi kavgasında istenen ceza belli oldu.

Olay, 15 Haziran 2023'te Bismil ilçesinde meydana geldi.

Alyamaç ve Taş aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle ortaya çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Arazi kavgasında 9 kişi hayatını kaybetti

Kavgada, Taş ailesinden Orhan Taş, Serhat Taş, Halil Taş ve Mehmet Can Taş ile Alyamaç ailesinden Mehmet Emin Alyamaç, Selim Alyamaç, Muhammed Alyamaç, Yunus Alyamaç ve Ömer Alyamaç'ın hayatları kaybetti.

Yaralılar tedavi altına alındı

Yaralanan Ahmet Alyamaç ve M.A. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İddianame hazırlandı

Olaydan sonra Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 11'i tutuklu, 11'i firari toplam 31 şüpheli hakkında 151 sayfalık iddianame 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Şüpheliler olay yerine tam teçhizatlı gitti

İddianamede, dosyada yer alan zanlıların uzun sistemli silahları ve ile donatılabilir ile tam teçhizatlı olarak olay yerine gittikleri, silahla çatışma kasıtlarının bulunduğu Alyamaç aile bireylerini olay yerine çekmek için mülkiyetindeki arazide ekili buğday yaktıkları kaydedilerek, “Bunun üzerine Alyamaç bireyleri söndürmek üzere olay yerine uzun süre parçalı silahlarla hareket ettikleri ve olayların yerinde bir araya geldikleri sırada çatışmaların yaşandığı tespit edildi. Söz konusu olayda Alyamaç ve Taş ailelerinden 9 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştır.” denildi.

İddianamede ailenin ateşe verildiği belirtildi

İddianamede, elde edilen bilgilere göre olayın meydana gelmesi için Ş.T. tarafından aile bireylerinin kışkırtıldığı, B.T. tarafından da azmettirildiği, Ö.T. tarafından da ailenin yerinde birleştirilmesi sağlanarak, Almayaç ailesinin ateşe verildiği belirtildi.

Güvenlik güçlerine silahlı saldırı düzenlediler

İddianamede ayrıca, 26 şüphelinin olayı yerine gelen güvenlik güçlerine uzun silahlarla hedef gözeterek ateşlendiğinde ve ekipmanların yapılmalarına mani olunduğu ifade edildi.

Jandarmaya saldıran sanıklara 180 yıl hapis cezası istendi

İddianamede, 31 sanıktan 26'sı hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet, kavgaya müdahale etmeyen güvenlik güçlerine yönelik ateş nedeniyle 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 117'şer suç 180 yıla kadar hapis cezası istendi.

530 yıla kadar hapis cezası talep edildi

5 sanık hakkında ise 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 530 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)