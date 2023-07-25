Diyarbakır'da abdest alırken köpeklerin saldırdığı yaşlı adam yaşamını yitirdi Diyarbakır'da abdest almak için evinin önüne çıkan 90 yaşındaki yaşlı adam köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

DHA

Başıboş köpekler Türkiye'nin dört bir yanında sorun olmaya devam ediyor.

Önceki gün Diyarbakır'ın Hazro ilçesinin kırsal Dadaş Mahallesi'nde abdest almak için evinin önüne çıkan 90 yaşındaki Faik Delibaş, köpeklerin saldırısı sonucu aldığı yaralar nedeniyle yaşamını yitirdi.

Cansız bedeni kısmen parçalanmış halde bulundu

Kimsesiz olduğu öğrenilen Delibaş'tan gün boyu haber alamayan mezra sakinleri çevreye yayılan kötü koku nedeniyle ihbarda bulundu.

Kokunun yayıldığı Delibaş'ın evinin önüne gelen jandarma ekipleri yaşlı adamın köpekler tarafından kısmen parçalanmış cesediyle karşılaştı.

Cansız beden otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.