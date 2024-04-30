Diyarbakır'da adliyedeki kavgaya polis biber gazıyla müdahale etti Diyarbakır'da dava duruşması için adliyeye gelen taraflar arasında çıkan yumruklu kavgada 1 kişi yaralandı. Polis ekipleri tarafları ayırmak için biber gazı kullandı.

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DHA

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde dava için adliyeye gelen isimleri öğrenilemeyen taraflar koridorda karşı karşıya geldi.

Yaşanan tartışma tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü.

Taraflar birbirlerine tekme ve tokat savurarak adliyeden dışarı çıkıp kavgaya devam etti.

Polise saldırıya biber gazıyla müdahale

Bu arada bazı kişiler engellemeye çalışan polislere de saldırdı.

Bunun üzerine polis ekipleri biber gazı kullanarak kavgayı sonlandırdı.

Yaşanan arbedede bir kişi yaralanırken adliyeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaralı kişi gelen ambulansta tedavi edilirken polis ekipleri taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için adliye içerisinde ve çevresinde önlemlerini artırdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)