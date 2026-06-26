Azerbaycanlı spikerin Barış Alper Yılmaz’ın kaçırdığı pozisyona tepkisi
ABD'yle oynadığımız mücadeleyi anlatan Azerbaycanlı spiker, Barış Alper Yılmaz'ın kaçırdığı pozisyonun ardından adeta kahroldu. Azerbaycanlı spiker o anlarda, "Bunu değerlendiremeyip neyi değerlendireceksin? Hayal kırıklığıdır Barış Alper Yılmaz" ifadelerini kullandı.
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2026 Dünya Kupası D Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımımız, son maçında ABD ile karşılaştı.
Bizim Çocuklar, sahadan 3-2 galip ayrılarak turnuvaya 3 puanla veda etti.
Karşılaşmanın ardından ise sosyal medyada yayılan bir video dikkat çekti.
"BUNU DEĞERLENDİREMEYİP, NEYİ DEĞERLENDİRECEKSİN?"
Azerbaycanlı spikerin, milli futbolcularımızdan Barış Alper Yılmaz’ın kaçırdığı pozisyona verdiği tepki gündem oldu.
Spiker, "Bunu değerlendiremeyip neyi değerlendireceksin? Hayal kırıklığıdır Barış Alper Yılmaz." ifadelerini kullandı.
İşte o anlar...
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi