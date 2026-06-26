ABD basınında gündem Türkiye mağlubiyeti!
A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki son maçında ABD'yi 90+8'de attığı golle 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından ise ABD basınında manşetler peş peşe atıldı. İşte o haberler...
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında ABD'yi 3-2 mağlup etti.
Milliler, Avustralya ve Paraguay yenilgileri nedeniyle Dünya Kupası'na veda etti.
A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki ABD galibiyeti geniş yankı uyandırdı.
İşte ayrıntılar...
NEW YORK TIMES
"ABD Erkek Milli Takımı kıran kırana geçen grup finalinde son nefeste Türkiye'ye yenildi."
NEW YORK POST
"ABD Erkek Milli Takımı, Dünya Kupası grup aşamasını kapatırken uzatma dakikalarında yediği golle Türkiye'ye mağlup oldu."
CBS NEWS
"ABD Erkek Milli Takımı, eleme turları öncesi 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk yenilgisini Türkiye'ye karşı aldı."
YAHOO SPORTS
"Türkiye son saniyede ABD'yi şoke etti, 3-2 kazandı."
DETROIT NEWS
"ABD Dünya Kupası'nda Türkiye'ye yenildi, eleme turunda Bosna-Hersek ile karşılaşacak."
MLS MULTIPLEX
"ABD'nin Türkiye yenilgisi, eleme aşaması için net bir uyarı verdi."
USA TODAY
"ABD'nin Dünya Kupası son 32 turundaki rakibi belli oldu! Bosna-Hersek bekliyor."
LOS ANGELES TIMES
"Mauricio Pochettino’nun Dünya Kupası kadro kumarı, ABD'nin Türkiye yenilgisinde işe yaramadı."