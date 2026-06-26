İran'da "Cinler Geçti" töreni düzenlendi
Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında Kerbela'da şehit olanlar için İran'da tören düzenlendi. Törenin adının "Cinler Geçti" olduğu öğrenildi.
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Muharrem ayı kapsamında düzenlenen geleneksel etkinlikler devam ediyor...
Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında Kerbela'da şehit edilen Hz. Muhammed'in (S.A.V) torunu Hz. Hüseyin ve 72 arkadaşı, düzenlenen matem törenleriyle anılıyor.
İRAN'DA "CİNLER GEÇTİ" TÖRENİ
İran'ın İsfahan şehrinde ise farklı bir etkinlik yapıldı.
İsfahan'da Muharrem ayının 8. gününde "Cinler Geçti" töreni düzenlendi.
KIRMIZI VE SİYAH RENK TERCİH EDİLDİ
Yüzünü boyayan vatandaşların genelinin kırmızı ve siyah ağırlıklı renkler tercih ettikleri görüldü.
KIYAFETLER AKSESUARLARLA TAMAMLANDI
Siyah ve kırmızı uzun kıyafetlerin tercih edildiği törende, çeşitli aksesuarların da kullanıldığı görüldü.
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Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi