Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 16 Nisan'da yaşanan kavgada M.A.'nın yaralanması sonucu şüpheliler S.İ. ve F.İ. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerin sevki sırasında adliye bahçesinde bekleyen M.A.'nın erkek kardeşi B.A., bıçakla şüphelilere saldırı girişiminde bulundu.
Polisin müdahalesiyle saldırı girişimi engellendi.
Gözaltına alınan B.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Adliyeye çıkarılan diğer şüphelilerden de F.İ. tutuklanırken S.İ. ise adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.
Yaşananlar kamerada
Adliye bahçesindeki bıçakla saldırı girişimi ve polisin zanlıya müdahalesi güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntüde şüphelilerin güvenlik görevlilerinin eşliğinde adliyeye geldiği, bahçedeki bir ağacın yanında bekleyen B.A.'nın koşarak şüphelilere bıçakla saldırı girişiminde bulunduğu, polisin müdahalesiyle saldırının engellendiği, B.A.'nın elindeki bıçağı yere bıraktığı ve gözaltına alındığı görülüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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