Güney Kore'yi deviren Meksika son 32 biletini aldı
Meksika, FIFA 2026 Dünya Kupası A Grubu'nda Güney Kore'yi 1-0 mağlup ederek son 32 turuna yükselmeyi garantiledi.
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FIFA 2026 Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında Meksika ile Güney Kore karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanmayı başaran Meksika'nın golünü 50. dakikada Luis Romo kaydetti.
MEKSİKA TURU GARANTİLEDİ
Bu sonuçla turnuvadaki ikinci galibiyetini alarak puanını 6 yapan Meksika, son 32 turuna kalmayı garantileyen ilk takım oldu.
Meksika, gruptaki son maçını Çekya ile oynayacak.
3 puanda kalan Güney Kore ise Güney Afrika ile kozlarını paylaşacak.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi