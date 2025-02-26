Diyarbakır’da aile arasındaki kavgada can kaybı 2'ye yükseldi

İHA

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde Fener A. (70), eşi Necat A. ve oğlu Mahsum A. (25) arasında tartışma yaşandı.

Silahlı kavgaya dönüşen olayda Mahsum A.'nın silahından çıkan kurşunlar sonucu annesi olay yerinde hayatını kaybetti.

Babası ise ağır yaralandı ve olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Necat A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çiftin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.

Mahsum A., olaydan sonra teslim olurken yaşananlarla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.