Diyarbakır'da ailelerin taşlı, sopalı silahlı arazi kavgası: 5 yaralı

DHA

Diyarbakır’ın Çermik ilçesine bağlı kırsal Kuşlukçayırı Mahallesi’nde, Işıklı mezrası ile Adalar Küme Evleri’nde yaşayan iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.

1'İ AĞIR 5 KİŞİ YARALANDI

Çatışmada S.P., Ş.G., İ.G., B.G. ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, durumu ağır olan Ş.G., ambulans helikopterle Bağlar ilçesindeki heliport alanına taşındı ve buradan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Diğer yaralılar ise kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Bölgede güvenliği sağlamak amacıyla jandarma ekipleri mahalleye giriş ve çıkışları kontrol altına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.