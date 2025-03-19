Diyarbakır'da aracında başından vurulan şahıs ağır yaralandı

AA & Ensonhaber

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Bismil kara yolunun Şükürlü Mahallesi mevkiinde U.Y., aracıyla seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BAŞINDAN YARALANDI

Başından yaralanan U.Y., ambulansla kaldırıldığı Çınar Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekiplerince kaçan zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.