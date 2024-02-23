İHA
Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsal Duru Mahallesi’ndeki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) ait petrol kuyusunda patlama yaşandı.
Sondaj çalışması yapıldığı esnada gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 33 yaşındaki İhsan Tunar hayatını kaybetti.
Yaralanan Veysel S. ise ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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İhsan Tunar’ın yakınları, durumu haber alarak olay yerine gitmeye çalışırken Bağdere mevkiinde trafik kazası geçirdi.
Kazada ise Aynur Tunar, Hamza Tunar ve Türkan Tunar yaralandı.
İnceleme başlatıldı
Yaralıların hayati tehlikesi olmazken, patlamaya ilişkin inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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