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Diyarbakır’da çalışma yapılan petrol kuyusunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır’da çalışma yapılan petrol kuyusunda patlama: 1 ölü, 1 yaralı Silvan ilçesinde petrol kuyusunda sondaj çalışması yapıldığı esnada gaz sıkışması nedeniyle çıkan patlamada 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı. Ölen işçinin yakınları durumu öğrendikten sonra olay yerine giderken kaza yaptı. Kazada 3 kişi yaralandı.