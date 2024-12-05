Diyarbakır'da cezaevi firarisi yakalandı

İHA

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), nitelikli suçlar kapsamında bir zanlıyı yakaladı.

İhbar üzerine zanlının bulunduğu bölgeye operasyon yapıldı.

21 YIL 4 AY HAPİS CEZASI

Gerçekleştirilen operasyonla, “Uyuşturucu veya uyuşturucu madde ticaret yapma veya sağlama", "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçlarından aranan toplamda 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.