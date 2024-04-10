Diyarbakır'da deprem mezarlığında hüzünlü bayram ziyareti Kahramanmaraş merkezli depremlerde yakınlarını kaybeden Diyarbakırlı vatandaşlar, bayram namazından sonra mezarlığa gelip gözyaşlarıyla dua etti.

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İHA

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden etkilenen illerden birisi de Diyarbakır oldu.

Diyarbakır'da yıkılan 7 binanın altından 417 vatandaşın cansız bedeni çıkarılırken, yüzlerce kişi ise yaralı olarak kurtuldu.

Ramazan Bayramı münasebetiyle hayatını kaybeden vatandaşların yakınları, namaz sonrası mezarlığa akın etti.

Depremde hayatını kaybedenlerin yakınları üçüncü bayramı da buruk geçirirken mezarların başında gözyaşlarıyla dua etti.

8 kişiyi kaybetti

Bağlar ilçesinde deprem gecesi yıkılan Hisami Apartmanının enkazında kalıp ailesinden 8 kişiyi kaybeden Serkan Başal, sabahın erken saatlerinde mezarlığa gelip hayatını kaybeden babası, ağabeyi ve akrabalarının mezarlarını ziyaret etti.

"Alışılacak bir durum değil"

Hayatını kaybeden yakınlarının anılarının taze olduğunu ifade eden Başal, “Rahmetli babamın, abilerimin ve diğer akrabalarımın mezarına sabah saatlerinde gelmek istedim. Kendileri 6 Şubat depreminde vefat etmişti. Ailemizde toplam 8 kişi hayatını kaybetti. Evimiz Bağlar ilçesindeki Hisami Apartmanı’ndaydı.

Kendim enkaz altında kaldım. Ben sağ çıkarıldım ama ailemizden 8 kişi rahmetli oldu. Ben, annem ve ablam tek sağ kurtulduk. Aradan bir buçuk yıl geçti neredeyse. Kendileri bu dünyadan göç etse de anıları hala taze. 3 bayram oldu onlardan ayrı geçiyor. Alışılacak bir durum değil aslında. Biz de idare etmeye çalışıyoruz” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)