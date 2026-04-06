Süper Lig'de 19. hafta tamamlandı: Zirvede puan farkı 1'e indi

Süper Lig'de 19. hafta sona erdi.

Haftanın kapanış mücadelesinde Kocaelispor ile Başakşehir, golsüz berabere kaldı.

Zirve yarışını ilgilendiren maçta lider Galatasaray'ı sahasında 2-1 yenen Trabzonspor, bir maçı eksik olan rakibiyle puan farkını 1'e indirdi.

Galatasaray, 64 puanda kalırken Trabzonspor, aldığı galibiyetle puanını 63'e yükseltti.

FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ'I DEVİRDİ

Haftanın bir diğer zorlu maçında ise zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı son anlarda bulduğu penaltı golüyle 1-0 yendi ve ikinciliğini korudu.

Bu sonuçla Fenerbahçe, Trabzonspor ile puanını eşitledi.

Fenerbahçe de bir maç eksiği bulunan Galatasaray ile puan farkını 1'e indirirken Beşiktaş ise 52 puanda haftayı kapattı.

FATİH KARAGÜMRÜK UMUTLANDI

Ligde kalma yarışında 18. ve son sıradaki Fatih Karagümrük, haftayı 3 puanla kapattı ve kalan 6 maç öncesinde umutlarını tazeledi.

Haftayı yenilgiyle kapatan ekipler Eyüpspor 17, Kayserispor 16. sırada kendine yer buldu ve düşme hattında yer aldı.

Süper Lig'in 28. haftasında 3 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı, 5 karşılaşmayı ev sahibi, 1 maçı konuk takım kazandı.

28. HAFTANIN SONUÇLARI

Gençlerbirliği-Göztepe: 0-2

Kasımpaşa-Kayserispor: 2-0

Gaziantep FK-Alanyaspor: 1-1

Trabzonspor-Galatasaray: 2-1

Samsunspor-Konyaspor: 2-2

Fatih Karagümrük-Rizespor: 2-1

Antalyaspor-Eyüpspor: 3-0

Fenerbahçe-Beşiktaş: 1-0

Kocaelispor-Başakşehir: 0-0

27. HAFTA ERTELEME MAÇLARI

8 Nisan Çarşamba:

20.00 Göztepe-Galatasaray

9 Nisan Perşembe:

20.00 Rizespor-Samsunspor

29. HAFTANIN PROGRAMI

10 Nisan Cuma:

20.00 Beşiktaş-Antalyaspor

11 Nisan Cumartesi:

14.30 Başakşehir-Gençlerbirliği

17.00 Alanyaspor-Trabzonspor

20.00 Kayserispor-Fenerbahçe

12 Nisan Pazar:

14.30 Konyaspor-Fatih Karagümrük

17.00 Göztepe-Kasımpaşa

20.00 Galatasaray-Kocaelispor

13 Nisan Pazartesi:

20.00 Eyüpspor-Samsunspor

20.00 Rizespor-Gaziantep FK