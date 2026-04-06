Süper Lig'de 19. hafta tamamlandı: Zirvede puan farkı 1'e indi

Süper Lig'de 28. haftanın perdesi kapandı. Zirve yarışında konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 yenen Trabzonspor ile sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, bir maçı eksik lider Galatasaray'la puan farkını 1'e indirdi.
Haftanın kapanış mücadelesinde Kocaelispor ile Başakşehir, golsüz berabere kaldı.
Zirve yarışını ilgilendiren maçta lider Galatasaray'ı sahasında 2-1 yenen Trabzonspor, bir maçı eksik olan rakibiyle puan farkını 1'e indirdi.
Galatasaray, 64 puanda kalırken Trabzonspor, aldığı galibiyetle puanını 63'e yükseltti.
FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ'I DEVİRDİ
Haftanın bir diğer zorlu maçında ise zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı son anlarda bulduğu penaltı golüyle 1-0 yendi ve ikinciliğini korudu.
Bu sonuçla Fenerbahçe, Trabzonspor ile puanını eşitledi.
Fenerbahçe de bir maç eksiği bulunan Galatasaray ile puan farkını 1'e indirirken Beşiktaş ise 52 puanda haftayı kapattı.
FATİH KARAGÜMRÜK UMUTLANDI
Ligde kalma yarışında 18. ve son sıradaki Fatih Karagümrük, haftayı 3 puanla kapattı ve kalan 6 maç öncesinde umutlarını tazeledi.
Haftayı yenilgiyle kapatan ekipler Eyüpspor 17, Kayserispor 16. sırada kendine yer buldu ve düşme hattında yer aldı.
Süper Lig'in 28. haftasında 3 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı, 5 karşılaşmayı ev sahibi, 1 maçı konuk takım kazandı.
28. HAFTANIN SONUÇLARI
Gençlerbirliği-Göztepe: 0-2
Kasımpaşa-Kayserispor: 2-0
Gaziantep FK-Alanyaspor: 1-1
Trabzonspor-Galatasaray: 2-1
Samsunspor-Konyaspor: 2-2
Fatih Karagümrük-Rizespor: 2-1
Antalyaspor-Eyüpspor: 3-0
Fenerbahçe-Beşiktaş: 1-0
Kocaelispor-Başakşehir: 0-0
27. HAFTA ERTELEME MAÇLARI
8 Nisan Çarşamba:
20.00 Göztepe-Galatasaray
9 Nisan Perşembe:
20.00 Rizespor-Samsunspor
29. HAFTANIN PROGRAMI
10 Nisan Cuma:
20.00 Beşiktaş-Antalyaspor
11 Nisan Cumartesi:
14.30 Başakşehir-Gençlerbirliği
17.00 Alanyaspor-Trabzonspor
20.00 Kayserispor-Fenerbahçe
12 Nisan Pazar:
14.30 Konyaspor-Fatih Karagümrük
17.00 Göztepe-Kasımpaşa
20.00 Galatasaray-Kocaelispor
13 Nisan Pazartesi:
20.00 Eyüpspor-Samsunspor
20.00 Rizespor-Gaziantep FK