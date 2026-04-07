Bahar Şahin neden ehliyet alamadığını açıkladı

Ekranların sevilen dizilerinden 'O Hayat Benim', 'Zalim İstanbul', 'Gülümse Kaderine' ve 'Aynı Yağmur Altında' gibi dizilerde geniş bir hayran kitlesi edinen ünlü oyuncu Bahar Şahin, yaptığı açıklamalarıyla magazin gündemine oturdu.

Ferit Ömeroğlu'nun programına konuk olan güzel oyuncu, Serenay Sarıkaya'ya duyduğu hayranlığını "Onun için hapis yatarım" sözleriyle ifade etmesinin ardından bir açıklama daha yaptı.

EHLİYET SINAVIYLA İLGİLİ SAMİMİ AÇIKLAMA

Bahar Şahin, ehliyet sınavlarıyla ilgili yaşadığı başarısızlıkları samimi bir dille anlattı.

Yazılı sınavı geçemediği için ehliyet almaktan vazgeçtiğini belirten Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"ZEKAM YETMİYOR"

Ehliyet alamıyorum, zekam yetmiyor. Bazı şeyleri kabul etmek gerekiyor; ben o yazılı sınavı geçemiyorum. Dört kere girdim, dördünden de 62 aldım. Hocam bile 'Dördünden de aynı puanı almak bir başarıdır' dedi. Sonunda araba kullanmaktan vazgeçtim. Şoförüm olur diye düşündüm. O yüzden taksilere çok para harcıyorum, bir araba parası vermişimdir.