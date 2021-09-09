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    Diyarbakır'da doğum yapan köpek ve 8 yavrusuna mahalleli sahip çıktı

    Köyde bir evin bahçesine girerek doğum yapan köpeği ve yavrularını esnaf sahiplendi.
    • İHA
    • 09.09.2021 - 10:44
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    Diyarbakır'da doğum yapan köpek ve 8 yavrusuna mahalleli sahip çıktı

    Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde bir sokak köpeği 8 yavru doğurdu.

    Köpeklerin doğum yaptığı mahallelinin bahçesinde, esnaf hayvanlarla ilgilenmeye başladı. Duyarlı mahalle sakinleri ve esnaf yavru köpeklerin zarar görmemesi için sürekli gözetimleri altına alarak beslemeye çalışıyor.

    "LÜTFEN HAYVANLARA ZARAR VERMEYİN"

    Köpek ve yavrularına bakmaya başladığını anlatan mahalle esnafından Gürgi Aydoğdu, "İlçe merkezinde kasap işletmecisiyim. Her gün elimden geldiği kadarıyla onları besliyorum. Hayvanlara zarar vermeyin, onların da bir canı var. Hayvanların, bizlere hiçbir zararı yok. Bizim mahallemizin köpeğinin doğum yaptığını fark edince esnaf arkadaşlarla beslemeye başladık. Ekmek, kemik ve et veriyorum, anne çok zayıf. İnsanlar nasıl can taşıyorsa, bu hayvanlar da can taşıyor. Lütfen hayvanlara zarar vermeyin" dedi.

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    Diyarbakır da doğum yapan köpek ve 8 yavrusuna mahalleli sahip çıktı #2

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    Diyarbakır da doğum yapan köpek ve 8 yavrusuna mahalleli sahip çıktı #4

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