Küçükçekmece'de kazı çalışmasıyla oluşan su birikintisine düşen çocuk hayatını kaybetti İstanbul Küçükçekmece'deki sahil parkında yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

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AA & Ensonhaber

İstanbul'da Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı içerisinde yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine bir kişinin düşerek boğulduğu ihbarı sonrası olay yerine gitti.

Su ile dolan çukura düşen kız çocuğu kurtarılamadı

Ekipler, yaptıkları incelemede, parkın bazı bölümlerinin İBB ekiplerinin kazı çalışması sonrasında su birikintisiyle dolduğu ve E.G. isimli kız çocuğunun buraya düştüğünü belirledi.

İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan E.G'nin kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.