DHA
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki DİSKİ Aile Sağlığı Merkezi’nde kimliği öğrenilemeyen bir kişi, gittiği merkezde, doktordan kendisine ilaç yazmasını istedi.
Talebi reddedilen kişi, iddiaya göre, doktora hakaret ederek saldırmaya çalıştı.
BEYZBOL SOPASI ALIP GERİ GELDİ
Sağlık çalışanları ve bazı hastalar araya girerek saldırganı uzaklaştırdı.
Saldırgan, aracından beyzbol sopası alarak geri döndü.
SALDIRGANDAN ŞİKAYETÇİ OLDU
Sağlık çalışanları merkezin kapısını kilitleyince içeri giremeyen şüpheli, bölgeden uzaklaştı.
O anlar güvenlik kamerasına yansırken hafif yaralanan doktor, şüpheliden şikayetçi oldu.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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