Diyarbakır'da eşini rahatsız eden adama tuzak kurup ayağından kurşunlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Diyarbakır'ın Yenice ilçesinde bir kişinin eşini rahatsız ettiğini öğrenen şahıs, eşiyle birlikte plan yaptı.

İsmi öğrenilemeyen şahsı bir kafeye davet eden kadın, burada buluşma ayarladı.

EŞİNİ RAHATSIZ EDEN ŞAHSI KURŞUNLADI

İçeride kadını bekleyen şahıs, tuzağa düştüğünü anlayınca kafeden kaçmaya çalıştı.

Kadının kocası, belinden çıkardığı silahla şahsa ateş açtı.

SALDIRGAN OLAYIN ARDINDAN KAÇTI

Ayağından yaralanan şahıs kanlar içinde yerde kalırken saldırgan olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.