DHA
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklette yolcu olan kadının elbisesi, zincire takıldı.
Kadın düşerken, sürücünün kontrolü kaybetmesiyle motosiklet de devrildi.
KESİCİ ALET İLE ELBİSE ZİNCİRDEN KURTARILDI
Sürücü önce, arkalarındaki aracın kendilerine çarptığını sandı.
Ardından motosiklet sürücüsü, kadının elbisesinin zincire takıldığını gördü.
Olayı gören sürücülerden biri aracındaki kesici aleti getirerek, kadının elbisesini zincirden kurtardı.
YARALI SÜRÜCÜ VE KADIN HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin kazayı bildirmesiyle, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Motosiklet sürücüsü ve kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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