Diyarbakır'da iş yerini kurşunladı: Şüpheli, tutuklandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir iş yerinde 14 Kasım'da meydana gelen olayda, S.N.K., henüz bilinmeyen nedenle iş yerine tabancayla ateş açtı.

Olayda, ihbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

S.N.K., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.N.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"DİYARBAKIR'IN HUZURU İÇİN KARARLILIKLA MÜCADELE EDİYORUZ"

Olay ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vali Murat Zorluoğlu, “Bağlar’da bir iş yerine gerçekleştirilen kurşunlama olayının şüphelisi S.N.K. yakalanarak adalet önüne çıkarıldı ve tutuklandı. Diyarbakır’ın huzuru için kararlılıkla mücadele ediyoruz.” ifadelerini kullandı.