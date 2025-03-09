Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Diyarbakır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kan aktı..

Akşam saatlerinde Şanlıurfa yolu üzerindeki bir alışveriş merkezinin girişinde bulunan kafede meydana gelen olayda, dış kısımdan içeriye doğru ateş açan şüphelinin tabancasından çıkan kurşun, kafede oturan Merve Nur Yararlık'ın boynuna isabet etti.

Olayda S.K. (21) da yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Merve Nur’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Merve Nur’un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. S.K. ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.