Diyarbakır'da kayıp olarak aranan genç Batman'da ölü bulundu

DHA

Diyarbakır'da kaybolan gençten acı haber geldi..

Bismil ilçesine bağlı Kazancı Mahallesi Aydınlar mezrasında yaşayan Mehmet Yüksel, iddiaya göre 1 Mart’ta asker arkadaşlarıyla buluşmak için ayrıldığı evine bir daha geri dönmedi.

Kendisinden haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

BATMAN'DA ÖLÜ BULUNDU

1 haftadır kayıp olarak aranan Yüksel, Batman merkeze bağlı Demirbilek köyü mevkindeki boş bir arazide silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Yüksel’in cenazesi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Morg önünde bekleyen gencin yakınları ise gözyaşlarını tutamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.